- Kosovo-Serbia: stampa serba, completate le operazioni di rimozione delle barricate - Sono state completate le operazioni di rimozione di tutte le barricate erette dai serbi nel nord del Kosovo. Lo riporta la stampa serba. Le barricate che hanno ostacolato la circolazione nel nord del Kosovo per quasi tre settimane nell'area di Zvecan, Ibarska Slatina, Leska, non lontano da Leposavic, nella parte settentrionale di Mitrovica e a Zubin Potok sono state definitivamente rimosse. I media di Pristina avevano riferito in precedenza che i valichi amministrativi di Jarinje e Brnjak erano ancora chiusi al traffico, sebbene le barricate fossero state rimosse, e la polizia del Kosovo aveva riferito di non sapere quando sarebbero stati riaperti. (Res)