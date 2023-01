Nato: il 18-19 gennaio riunione del Comitato militare dell'Alleanza a Bruxelles (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima sessione della seconda giornata vedrà i Capi della Difesa incontrare i loro partner operativi della Forza del Kosovo (Kfor): Armenia, Austria, Finlandia, Irlanda, Moldavia, Svezia, Svizzera e Ucraina. Le discussioni si concentreranno sulla situazione in loco, sul contesto di sicurezza e sulla missione della Kfor. Il Comitato militare discuterà quindi della Missione di non combattimento e di rafforzamento delle capacità della Nato in Iraq con i loro partner operativi Svezia, Finlandia e Australia. I capi della Difesa discuteranno gli sforzi in corso della Missione per assistere l'Iraq nel promuovere una maggiore stabilità, costruire le sue istituzioni di sicurezza e difesa e sradicare il terrorismo. La sessione finale vedrà il Comitato militare discutere del continuo sostegno della Nato all'Ucraina. (Beb)