Kosovo: Kurti chiede aumento forze della misssione Kfor

- Il primo ministro del Kosovo Albin Kurti ha chiesto un aumento delle forze della missione Kfor nel Paese. In un'intervista al quotidiano tedesco "Die Welt" e ripresa dai media locali, Kurti ha affermato che l'aumento di soldati e attrezzature militari della Nato in Kosovo aiuterebbe la pace in tutti i Balcani occidentali. Il premier ha poi rilevato come il Kosovo ha aumentato il bilancio della difesa così come il numero dei soldati di riserva. "Un aumento del numero di soldati nella forza di mantenimento della pace della Nato, Kfro, sosterrebbe i nostri sforzi in termini di difesa", ha detto Kurti. "I soldati tedeschi sono certamente i benvenuti in Kosovo", ha aggiunto il premier. (Alt)