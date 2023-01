Kosovo: Kfor rimuove ultimi veicoli che bloccano le strade nel nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione Nato in Kosovo (Kfor) ha avviato oggi le operazioni per la rimozione degli ultimi veicoli che ancora bloccano le strade nel nord a maggioranza serba. Lo ha reso noto la stessa missione militare su Twitter. I veicoli facevano parte delle barricate erette a dicembre dagli abitanti serbi in risposta all’arresto di un ex agente della polizia kosovara, il serbo Dejan Pantic, sospettato di aver organizzato un attacco vandalico agli uffici della Commissione elettorale centrale. Già prima dell’arresto Pantic aveva lasciato il proprio lavoro di agente insieme agli altri serbi che ricoprivano incarichi pubblici per protesta contro le sanzioni imposte da Pristina a coloro che, nel nord del Kosovo, non avevano sostituito le targhe serbe delle proprie autovetture con targhe emesse dalle istituzioni di Pristina. Alla notizia dell’arresto, il 10 dicembre, gli abitanti del nord hanno subito eretto barricate ai valichi con la Serbia. (segue) (Alt)