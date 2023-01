Kosovo: viceministro Esteri, Pristina ha il sostegno per entrare nel Consiglio d’Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo può contare su un numero di voti sufficiente per entrare nel Consiglio d’Europa. Lo ha detto il viceministro degli Esteri kosovaro, Kreshnik Ahmeti, secondo quanto riferisce la stampa di Pristina. Ahmeti ha affermato che esistono diversi "non-paper", ovvero documenti non ufficiali, che la Serbia ha inviato all'indirizzo del Consiglio d'Europa a Strasburgo contro la domanda di adesione del Kosovo. Secondo il viceministro, però, Belgrado "ha perso la battaglia". "La Serbia è sempre stata attiva nell'opporsi alla Repubblica del Kosovo, a livello sia bilaterale che multilaterale. Nel caso del Consiglio d'Europa si è opposta il giorno prima della nostra candidatura. (Il presidente serbo Aleksandar) Vucic ha convocato una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale l'11 maggio dello scorso anno, prima che il Kosovo chiedesse di entrare a far parte del Consiglio d'Europa", ha detto Ahmeti in un'intervista all'agenzia di Pristina “Kosovapress”. Secondo il viceministro esisterebbe anche un parere legale che “dimostra che il Kosovo può diventare un membro del Consiglio d'Europa”. "Abbiamo esercitato pressioni a diversi livelli, diplomatico o politico, per ottenere il sostegno dei voti e ci siamo assicurati quel sostegno”, ha infine precisato Ahmeti.(Alt)