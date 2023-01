Albania: Porto di Durazzo, nelle ultime 48 ore partite 3.300 persone verso l’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la conclusione delle vacanze di fine anno, nel porto albanese di Durazzo è aumentato il flusso di persone che viaggiano in traghetto di rientro verso l'Italia. Il numero di viaggiatori che utilizzano le linee di traghetti tra Durazzo e i porti italiani di Bari e Ancona è aumentato in modo significativo. A differenza delle ultime due settimane di dicembre, questa volta il flusso si muove nella direzione opposta. Negli ultimi due giorni, 3.300 persone hanno lasciato il Paese attraverso questo valico di frontiera, la maggior parte immigrati e cittadini stranieri che hanno trascorso le vacanze di Capodanno in Albania e Kosovo. Dopo aver festeggiato il Natale e il Capodanno, si stanno affrettando a tornare nei luoghi in cui vivono e lavorano. Secondo i dati del porto di Durazzo, il numero di persone registrate in uscita è superiore a quello in entrata e nei prossimi tre giorni il numero delle crociere sarà raddoppiato per far fronte al flusso delle persone in uscita dal Paese.(Alt)