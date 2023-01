Kosovo: polizia, Kfor rimuoverà alcuni veicoli pesanti su barricate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia del Kosovo ha annunciato che oggi le unità della missione Nato Kfor rimuoveranno dalle barricate erette dai serbi nel nord alcune settimane fa i veicoli pesanti rimasti danneggiati, motivo per cui la strada che porta dalla città di Mitrovica al valico di Jarinje sarà chiusa durante le prime ore pomeridiane. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva serba "Rts". "Per lavori e motivi di sicurezza, una corsia è stata chiusa al traffico sin dal mattino, mentre da mezzogiorno la strada in direzione Mitrovica-Jarinje sarà completamente chiusa al traffico per circa due ore fino alla rimozione dei mezzi pesanti, al fine di consentire la libera circolazione dei mezzi e dei cittadini", riporta l'avviso, in cui si legge che la stessa polizia del Kosovo assisterà la Kfor deviando il traffico durante la rimozione.(Alt)