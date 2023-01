Kosovo: premier Kurti concede ingresso a patriarca serbo Porfirije

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier kosovaro Albin Kurti ha concesso il permesso al capo della Chiesa ortodossa serba (Spc), il patriarca Porfirije, di entrare e visitare il Kosovo. Lo ha annunciato oggi il governo di Pristina. Kurti ha accolto la richiesta del ministro per le comunità e il ritorno nel governo del Kosovo, Nenad Rasic, di consentire al patriarca serbo di entrare in Kosovo al fine di partecipare ai preparativi per la celebrazione del Natale ortodosso. Secondo la stampa, Porfirije aveva fatto sapere prima che questo pomeriggio sarebbe giunto al valico tra il Kosovo e la Serbia, e sebbene non abbia richiesto la visita seguendo il protocollo previsto dagli accordi esistenti, Kurti ha risposto positivamente all'istanza. "L'annuncio del patriarca Porfirije che intende entrare in Kosovo senza sicurezza è un'altra prova che il Kosovo è un Paese più sicuro della Serbia", ha annunciato il governo di Pristina. Il 26 dicembre le autorità di Pristina avevano fermato lo stesso patriarca serbo a Merdare, nei pressi del valico tra Serbia e Kosovo, vietandogli di entrare. (Alt)