Francia: ministro Salute, sciopero laboratori "prende in ostaggio" i cittadini

- Le autorità francesi non possono accettare che si prenda in ostaggio "la salute dei cittadini". Lo ha affermato il ministro della Salute francese, Francois Braun, parlando con l'emittente "Franceinfo" in merito allo sciopero dei laboratori di analisi nel Paese. La disputa sindacale in corso è bloccata sull'accordo per il periodo 2024-2026, dopo che per il 2023 è stato raggiunto un compromesso. Il ministro ha detto di aver "lasciato aperta una finestra" per le trattative, ma che non si potrà continuare a discutere per troppo tempo. Braun ha poi ricordato come sia necessario reclutare personale per gli ospedali e i servizi di assistenza esterni. Il ministro della Salute ritiene "che il problema maggiore sono i giovani che interrompono gli studi, dal 20 al 30 per cento a seconda dei luoghi, o che quando hanno finito non vanno a sistemarsi perché scoprono che non è il lavoro che sognavano". Per evitare questo fenomeno, "dobbiamo formarli meglio. Adattare la formazione dei nostri caregiver alla realtà di oggi". (Frp)