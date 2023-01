Covid: Cirielli, prudenza ma niente isterismi sulla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Cina continua a non essere aperta, come dovrebbe, a un confronto sui dati della pandemia e questo giustifica l'atteggiamento prudente ma senza isterismi verso i viaggiatori che arrivano da quel Paese. Il ministro degli Esteri di Pechino può stare tranquillo: l’Italia è una nazione amica della Cina che però segue una propria linea di gestione della sicurezza sanitaria". Lo dichiara Edmondo Cirielli, viceministro agli Affari esteri e la Cooperazione internazionale. "Bene ha fatto, con equilibrio e sapienza scientifica, il professor Francesco Vaia, direttore generale dell’Istituto Spallanzani di Roma, a chiedere un intervento più incisivo dell’Oms per rendere trasparenti i dati relativi all'ondata di pandemia che sta colpendo la Cina dopo l'abbandono delle misure interne di contenimento del contagio da Covid-19. L’Italia è sempre pronta a collaborare con Pechino per tutto ciò che è necessario per garantire la sicurezza reciproca", continua Cirielli. "Bene ha fatto il governo Meloni a imporre l’obbligo del tampone negli aeroporti italiani, per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina, che continuerà fino a quando sarà necessario; la stessa misura è stata tra l'altro adottata da tanti Paesi cooperativi, non polemici ma 'attenti' alla sicurezza sanitaria interna, che vogliono semplicemente acquisire più precise informazioni per sequenziare eventuali varianti sconosciute e potenzialmente pericolose", conclude Cirielli.(Rin)