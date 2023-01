Ue-Polonia: commissario Reynders, prosegue confronto con Varsavia su indipendenza giudiziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità europee continuano a confrontarsi con quelle di Varsavia in merito al rispetto degli impegni presi sul tema dell'indipendenza giudiziaria. Lo ha affermato il commissario per la Giustizia Didier Reynders in un tweet, dopo un colloquio con il ministro polacco per gli Affari europei, Szymon Szynkowski vel Sek, "Abbiamo continuato le nostre discussioni per garantire che la legislazione polacca sia conforme agli impegni assunti nell'ambito del piano di ripresa e resilienza in materia di indipendenza giudiziaria. Il nuovo disegno di legge sulla magistratura presentato dal governo polacco nel dicembre 2022 è un promettente passo avanti per raggiungere il rispetto degli impegni previsti dalla legge polacca", ha scritto Reynders. (Beb)