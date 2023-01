Tricolore: Stato maggiore Difesa, oggi celebrazioni ufficiali a Reggio Emilia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricorrenza, che celebra la “Giornata nazionale della bandiera" istituita con legge numero 671 del 31 dicembre 1996, rievoca la data in cui, nel 1797, i rappresentanti delle quattro città di Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara, riuniti in congresso nel Palazzo comunale del capoluogo emiliano, adottarono ufficialmente il Tricolore verde, bianco e rosso come vessillo della Repubblica cispadana, primo stato sovrano d'Italia. Tra i simboli della Repubblica, il Tricolore è quello più evocativo della storia e identità nazionali, sublimando i principi e i valori universali di giustizia, uguaglianza e fratellanza, e richiamando, con i suoi colori, le nostre pianure, le nevi delle Alpi e degli Appennini e il sangue versato dai nostri compatrioti per l’unificazione politica della Penisola. (Com)