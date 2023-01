Terrorismo: De Priamo (Fd'I), ricordare vittime Acca Larentia per contrastare violenza politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "A 45 anni dalla strage di Acca Larentia è importante ricordare le tre giovani vittime Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni, e continuare a chiedere giustizia per loro e per tutte le vittime degli anni di piombo, anche valutando l’istituzione di una Commissione di indagine parlamentare ed allo stesso tempo trasmettendo alle giovani generazioni la cultura del confronto dialettico tra diverse idee che non deve mai degenerare nello scontro fisico e nella violenza politica. Non bisogna mai dare per scontato che quegli anni bui, che hanno prodotto una scia di sangue, non possano più tornare. Quindi è necessario impegnarsi al massimo nel promuovere la cultura del confronto civile, contro ogni degenerazione, anche in memoria di quelle giovani vite innocenti". Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea De Priamo, a margine della deposizione di una corona di fiori in ricordo delle vittime della strage di Acca Larentia. (Rin)