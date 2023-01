Tricolore: Calderoli, Autonomia per superare differenze di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel giorno delle celebrazioni per la nostra bandiera nazionale, per il nostro Tricolore, rivendico con ancora più convinzione la giusta scelta politica di attuare pienamente, dopo 22 anni, quanto previsto dal Titolo V della nostra Costituzione, ovvero l’autonomia regionale. Lo rivendico a maggior ragione fotografando la nostra attualità, perché oggi abbiamo Regioni dove i servizi non sono uguali per tutti i cittadini, dove i diritti non sono uguali per tutti. Questa è la realtà. Da ottobre, da quando sono il ministro per le Regioni, per tutte le Regioni, e per l’autonomia, ho più volte spiegato che questa riforma deve essere uno strumento per superare le attuali differenze e sperequazioni tra le diverse aree del Paese, deve essere uno strumento per arrivare al fine di dare a tutti i cittadini italiani gli stessi diritti e le stesse possibilità a prescindere dall’area geografica. Sto girando l’Italia per questo e sto incontrando gli amministratori del Sud, inclusi i sindaci, anche quelli delle isole, perché voglio dare a tutti gli stessi diritti a prescindere dall’area geografica di residenza. Così nei prossimi anni potremo festeggiare con ancora più orgoglio e senso di appartenenza questa giornata dedicata al Tricolore". Lo dichiara Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. (Rin)