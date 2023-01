Rifiuti: M5s Guidonia Montecelio, sit-in di protesta contro apertura Tmb

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- E' previsto per lunedì l'arrivo dei primi camion di rifiuti di Ama nel Tmb di Guidonia Montecelio. "Il Movimento 5 Stelle di Guidonia invita tutta la cittadinanza lunedì 9 gennaio alle 9 per un sit-in di protesta in Via dell'Inviolata incrocio SP 48, al fine di manifestare il nostro dissenso verso l'apertura dell'impianto Tmb". Lo si legge in una nota degli esponenti del Movimento 5 Stelle Guidonia Montecelio. "Lunedì, infatti, arriveranno i camion dell'Ama a sversare i primi rifiuti romani. Non possiamo tollerare questo atto di forza a danno del nostro territorio da parte del sindaco della Città metropolitana e di Roma Roberto Gualtieri, agevolato dalla debole e sterile opposizione del Sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo che non ha saputo realmente difendere la salute dei nostri concittadini. Come sempre noi del Movimento 5 stelle siamo e saremo dalla parte dei cittadini e della salute ed è per questo che invitiamo tutti a scendere compatti insieme a noi per dire no al Tmb". (Com)