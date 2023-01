Terrorismo: Scurria (Fd'I), Acca Larentia parte integrante di nostra storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono passati 45 anni dalla strage di Acca Larentia, dove Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, furono uccisi da alcuni colpi di mitra all'uscita dell'allora sezione missina. Un attentato al quale seguirono scontri con la Polizia, durante i quali perse la vita anche il militante Stefano Recchioni", dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Marco Scurria. "Nessuna condanna è mai stata emessa, ma ciò non ferma l'esigenza di una verità e di una giustizia alle quali non si può rinunciare. La violenza e l'odio, soprattutto tra i giovani sono sempre e in ogni modo da condannare", aggiunge per poi concludere: "Acca Larentia è parte integrante della nostra storia, non solo di quella romana. Non smettiamo di ricordare e di cercare giustizia per tre vite strappate a questo mondo prematuramente". (Rin)