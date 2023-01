Lazio 2023: il sindaco "anti discarica" di Roccasecca Giuseppe Sacco si candida con Forza Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco, il primo cittadino che si è battuto contro la discarica che ha sede nel suo Comune, si candida alle elezioni regionali del Lazio nella lista di Forza Italia. "Sono un amministratore locale - scrive in una nota Sacco, che tra i sindaci italiani è stato quello rieletto al secondo mandato nel 2020 con la maggiore percentuale delle preferenze -, abituato a vivere quotidianamente il territorio, ad affrontarne le problematiche, a stare in mezzo alle persone, condividendone ansie e speranze. Soprattutto cercando di cambiare la narrazione di questa terra con una nuova visione che sappia immaginare un futuro diverso, che sappia restituire dignità al basso Lazio". Fuori dal suo territorio il nome del sindaco e avvocato Sacco è diventato noto per la sua battaglia contro la discarica della Mad chiusa in seguito all'inchiesta della procura di Roma che ha portato all'arresto della dirigente regionale Flaminia Tosini e l'imprenditore Valter Lozza. "Mi conoscete - scrive anche Sacco - e sapete bene quanto è prioritario nella mia azione amministrativa e politica il territorio. Economia circolare e tutela dell'ambiente; nuove infrastrutture e un nuovo sistema di logistica integrata; sviluppo culturale e turistico. E direi, finalmente sviluppo culturale e turistico. Sono questi gli assi portanti di un'azione amministrativa che sta dando e darà i suoi frutti".(Rer)