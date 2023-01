Myanmar: giunta militare a colloquio con tre gruppi armati per tenere elezioni nelle aree sotto il loro controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta militare al potere in Myanmar ha tenuto colloqui con tre gruppi armati che detengono il controllo di aree in cui si terranno prossimamente delle elezioni. Lo ha riferito ai media il portavoce dello Shan State Progress Party (Sspp), gruppo che controlla il territorio dello Stato settentrionale di Shan e che ha incontrato le autorità insieme ai leader dell'United Wa State Party (Uwsp) e del National Democratic Alliance Army. I tre gruppi sono rimasti ai margini del crescente conflitto scoppiato fra le milizie e i militari che detengono il potere dal febbraio del 2021, quando hanno organizzato un colpo di Stato con il quale hanno rovesciato il governo di Aung San Suu Kyi. Secondo il portavoce dell'Sspp, colloqui fra le parti sono in corso nella capitale Naypyidaw. I militari "ci hanno chiesto di consentire loro di tenere elezioni libere ed eque nella nostra zona”, ha spiegato l'Ssspp. In Myanmar sono presenti circa 20 eserciti ribelli formati da gruppi etnici diversi, che per anni si sono combattuti fra di loro per rivendicare rispettive autonomie o accaparrarsi la gestione delle risorse naturali o del traffico di droga in alcune aree. Con una forza permanente di circa 25mila uomini, il braccio militare dell'Uwsp, l'United Wa State Army (Uwsa), è uno dei più grandi eserciti non statali del mondo. Il mese scorso le forze armate del Myanmar hanno incontrato cinque gruppi etnici ribelli più piccoli, che in seguito hanno rilasciato una dichiarazione congiunta a sostegno dei piani del governo militare di tenere elezioni sul territorio. (segue) (Inn)