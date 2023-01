Myanmar: giunta militare a colloquio con tre gruppi armati per tenere elezioni nelle aree sotto il loro controllo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il governo militare del Myanmar sta conducendo preparativi in vista di elezioni nel mese di agosto, con l'intenzione di stabilizzare la situazione politica nel Paese dopo il golpe di febbraio 2021. Durante le celebrazioni per il Giorno dell'indipendenza, il 4 gennaio, il capo della giunta, generale Min Aung Hlaing, ha confermato i piani del governo e sollecitato il popolo birmano e la comunità internazionale a sostenere i preparativi per l'elezione, che il generale ha definito cruciale per "la fioritura genuina e disciplinata di un sistema democratico multipartitico". La giunta dovrebbe compiere un passo cruciale verso l'elezione il mese prossimo, con la scadenza dello stato di emergenza imposto dopo il golpe del 2021. A tale scadenza dovrebbe coincidere un cambio di nome del governo militare, ufficialmente noto come "Consiglio di amministrazione dello Stato" (Sac). Secondo Hlaing, "una volta compiute le disposizioni dello stato di emergenza, elezioni libere ed eque si terranno in linea con la Costituzione del 2008, e ulteriori misure verranno assunte per cedere le funzioni pubbliche al partito vincitore in accordo con gli standard democratici". Il capo della giunta ha criticato le "intromissioni" di Paesi stranieri negli affari interni del Myanmar, e ha ringraziato Paesi come Cina, India e Thailandia per la cooperazione "positiva" con Phnom Penh. "Vorrei ringraziare alcuni Paesi, individui e organizzazioni regionali e internazionali che hanno cooperato positivamente con noi (...) nel pieno di tutte le pressioni, le critiche e gli attacchi", ha dichiarato Hlaing. "Stiamo lavorando a stretto contatto con Paesi vicini come Cina, India, Thailandia, Laos e Bangladesh. Lavoreremo assieme per la stabilità dei confini e lo sviluppo", ha aggiunto il generale.