Myanmar: giunta militare a colloquio con tre gruppi armati per tenere elezioni nelle aree sotto il loro controllo (3)

- Nel frattempo Aung San Suu Kyi, consigliera di Stato del Myanmar deposta al culmine del golpe militare verificatosi a febbraio 2021, è stata nuovamente condannata per corruzione dalla magistratura di quel Paese il 30 dicembre. Lo ha riferito un funzionario legale, secondo cui una corte ha emesso una condanna a sette anni di reclusione a carico della leader politica, nell'ultimo dei verdetti per i molteplici capi d'accusa formulati a suo carico dalla giunta militare birmana. L'ultima sentenza riguardava in particolare cinque capi d'accusa relativi alla presunta violazione delle norme anti-corruzione in vigore nel Paese. Aung San Suu Kyi si trova attualmente detenuta in un penitenziario di Naypyidaw, senza la possibilità di consultarsi con i suoi avvocati ad eccezione dei giorni fissati per le udienze dei processi a suo carico. Nell'arco degli ultimi 12 mesi la consigliera di Stato deposta era stata già condannata a un totale di 26 anni di reclusione per diversi reati, dalla violazione delle misure di contenimento della pandemia, sino allo spionaggio e alla corruzione. In questo contesto il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato il 21 dicembre la sua prima risoluzione sul Myanmar dopo il colpo di Stato militare: nel documento si chiede alla giunta guidata dal generale Min Aung Hlaing di liberare tutti i prigionieri politici, inclusa la deposta consigliera di Stato Aung San Suu Kyi e l’ex presidente Win Mying, e si sollecita la fine delle violenze, che restano intense in particolare nelle zone più remote del Myanmar. (Inn)