Roma: Rocca (Fd'I), finalmente il Pd si è svegliato su campo rom via Candoni

- L'ennesimo atto vandalico "verso la rimessa dell'Atac compiuto dei residenti nel campo rom di via Candoni ha finalmente 'svegliato' il Partito democratico e in particolare l'assessore ai Trasporti di Roma Capitale, Patanè, che oggi finalmente chiede la delocalizzazione del campo". È quanto dichiara il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, Federico Rocca. "Vogliamo sommessamente ricordare all'esponente della Giunta che come Fratelli d'Italia sono anni che denunciamo una situazione fuori controllo arrivando a chiedere l'intervento della Procura della Repubblica nel 2020 insieme al coordinatore regionale Paolo Trancassini, visti i continui atti criminosi compiuti all'interno dell'insediamento abusivo. Senza considerare, poi, che negli ultimi mesi per ben due volte ho chiesto un consiglio straordinario sui campi rom, che si è svolto con l'assenza del sindaco e soprattutto con l'assenza di un piano efficace. Recentemente grazie al blitz delle Forze dell'ordine si è scoperto che nei campi è possibile ritrovare mezzi e oggetti di valore sottratti a ignari turisti e cittadini, nonché persone con precedenti e dedite ad attività illegali, il tutto a spese dei contribuenti. Insomma l'appello dell'assessore Patanè è senza dubbio una buona notizia anche se arrivata con qualche anno di ritardo. Speriamo solo che non rimangano parole sui cominciati stampa ma che si traducono in fatti concreti". (Com)