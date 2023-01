Russia: Putin elogia Chiesa ortodossa di Mosca per sostegno a forze impegnate in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Vladimir Putin ha elogiato la Chiesa ortodossa russa per aver sostenuto le forze di Mosca che combattono in Ucraina. Questo quanto si legge in un messaggio diffuso dal Cremlino per il Natale ortodosso. Putin ha chiarito di vedere la Chiesa ortodossa russa come un'importante forza stabilizzatrice per la società. "È profondamente gratificante notare l'enorme contributo costruttivo della Chiesa ortodossa russa e di altre denominazioni cristiane nell'unificare la società, preservare la nostra memoria storica, educare i giovani e rafforzare l'istituzione della famiglia", ha affermato Putin. (Rum)