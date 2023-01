Lazio: 175 arresti in stazioni e su treni nell’anno della ripresa, il bilancio della Polfer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state 175 le persone arrestate e 636 quelle denunciate nel corso del 2022 dagli agenti della polizia ferroviaria del Lazio. Trenta le armi sequestrate, 22 da taglio ed 8 improprie nonché circa 1200 grammi di cocaina, oltre un chilo di cannabinoidi e 80 grammi di oppiacei. Sono state elevate 1012 contravvenzioni amministrative, di cui 161 al Regolamento di polizia ferroviaria. Durante l'anno sono state impiegate 23.473 pattuglie in stazione e 3.718 a bordo treno. Sono stati presenziati complessivamente 8.646 convogli ferroviari. Sono stati inoltre predisposti 1.926 servizi antiborseggio in abiti civili, sia negli scali che sui treni. Le attività di prevenzione sono state incentivate con un aumento delle giornate straordinarie di controllo del territorio per un totale di 38 operazioni: 13 "Stazioni Sicure", finalizzate al contrasto delle attività illecite maggiormente ricorrenti in ambito ferroviario;13 "Rail Safe Day", finalizzate a prevenire comportamenti impropri o anomali, spesso causa di investimenti, 12 "Oro Rosso", finalizzate al contrasto dei furti di rame e 1 "Action Week", finalizzate al potenziamento dei controlli, nel trasporto ferroviario di merci pericolose. (segue) (Rer)