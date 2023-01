Bulgaria: fissato prezzo gas naturale per il 2023, aumento del 35 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione bulgara per la regolamentazione dell'energia e dell'acqua (Ewrc) ha fissato il prezzo del gas naturale, a partire dal primo gennaio 2023, a 179,33 lev/MWh. L'aumento su base annua è di circa il 35 per cento. A questo prezzo, esclusi i costi di accesso e trasmissione, accise e IVA, Bulgargaz vende gas naturale ai fornitori finali e ai titolari delle licenze di produzione e trasmissione calore. Il mix di prezzi include l'intera quantità contrattuale di gas naturale proveniente dall'Azerbaigian, che viene consegnato tramite l'interconnessione del gas Grecia-Bulgaria e soddisfa circa il 27 per cento del fabbisogno del Paese, come riferisce l'agenzia di stampa "Bta". (Seb)