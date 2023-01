Pd: Cuperlo, contro governo destra spazio opposizione esiste, svegliamoci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un’inflazione media al 10,9 per cento è costata nel 2022 circa 100 euro in più a famiglia solo per pane, pasta, farina e riso. Come sempre c’è chi non se ne è accorto e chi non ha riempito il carrello spesa. Si chiama emergenza povertà". Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico e candidato alla guida della segreteria, Gianni Cuperlo. "La destra - prosegue - risponde con una Flat tax aumentata a 85 mila euro determinando nuova evasione e una discriminazione sulle aliquote tra lavoratori a parità di reddito. Per loro contano solo le cambiali firmate nella lunga campagna elettorale. Un taglio del cuneo fiscale limitato e quindi non strutturale. Aiuti a famiglie e imprese sulle bollette per i primi tre mesi e sul dopo l’incertezza più totale. L’aumento delle pensioni minime solo per gli over 75 assieme a una soluzione penalizzante per Opzione donna. In compenso, procedono a occupare ogni posto occupabile in una ubriacatura di potere che ci mostra la destra per quel che è. Detto ciò - sollecita Cuperlo - svegliamoci noi perché di fronte a questa fotografia lo spazio dell’opposizione esiste e chiede alla sinistra di occuparlo. Con parole semplici e chiare. A breve la proposta per il nostro congresso e sarà giusto che ciascuno la giudichi nel merito. Adesso è tempo di ripartire". (Rin)