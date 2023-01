Lazio 2023: Novelli (M5s), premiato mio impegno su territorio, ora proposta ambientalista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto soddisfatto del risultato delle regionarie che mi pone come il candidato maschile maggiormente votato dagli attivisti del Movimento 5 Stelle di Roma e provincia e che mi consentirà di essere tra i candidati per il prossimo consiglio regionale". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale e Presidente della Commissione agricoltura e ambiente Valerio Novelli del Movimento 5 Stelle Lazio. "E' stato premiato l'impegno di questi anni sul territorio e nelle istituzioni - prosegue Novelli- a favore dell'ambiente, dell'agricoltura, dello sviluppo sostenibile e della transizione ecologica. Sento forte, quindi, la responsabilità che mi pone questo risultato, al fine di proporre, in vista di questa campagna elettorale insieme alla nostra candidata Presidente Donatella Bianchi ed al nostro Presidente Giuseppe Conte, una proposta politica che vada in continuità con il percorso intrapreso fino ad oggi".(Com)