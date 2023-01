Milano: polizia arresta tre borseggiatori in via Torino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della sesta sezione "Contrasto al crimine diffuso" della Squadra Mobile, nel pomeriggio di mercoledì, in via Torino nei pressi di un negozio di telefonia, hanno arrestato per furto aggravato in concorso due cittadini colombiani, di 57 e 27 anni, ed uno cubano di 37 anni, tutti irregolari sul territorio italiano e senza fissa dimora, in quanto autori del furto con destrezza della borsa di una donna consumato all'interno del citato esercizio commerciale. Durante il servizio di pattugliamento in zona Duomo, gli agenti hanno individuato tre soggetti i quali, con fare sospetto, si muovevano tra i passanti alla ricerca di possibili vittime da borseggiare. Poco dopo, mentre il cubano si è fermato all'ingresso del negozio di telefonia per fare da palo, i due colombiani sono entrati all'interno, si sono posizionati alle spalle della vittima prescelta, una donna incinta e con un figlio piccolo su un passeggino che chiedeva informazioni alla commessa, e con un gesto fulmineo si sono impossessati della borsa appesa al passeggino. I due, usciti dal negozio e insieme al terzo complice, sono stati bloccati dagli agenti della Squadra Mobile che hanno restituito la borsa alla donna. Sottoposti a una perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto indosso al cittadino cubano tre smartphone risultati poi rubati lo stesso pomeriggio nelle vie limitrofe a piazza Duomo. I telefoni, a seguito dei successivi accertamenti, sono stati restituiti la sera stessa ai legittimi proprietari. (Com)