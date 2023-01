Kosovo: Kfor, completata rimozione veicoli su strade del nord del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione Kfor a guida Nato ha completato la rimozione di diversi veicoli che bloccavano le strade nel nord del Kosovo, attraverso il dispiegamento di unità di ingegneri nelle aree dell'arteria di Duda's Rock e Srbovac. Come riferisce una nota della Nato, questo sforzo è stato svolto in conformità con il mandato delle Nazioni Unite di Kfor - basato sulla risoluzione 1244 del 1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite - per garantire un ambiente sicuro e protetto e la libertà di movimento a beneficio di tutte le comunità che vivono in Kosovo. Fa seguito alla decisione presa il 28 dicembre 2022 di rimuovere le barricate erette nel nord del Kosovo a dicembre. La rimozione delle barricate ha fatto seguito agli intensi sforzi degli alleati della Nato e dell'Unione europea per disinnescare le tensioni, con il sostegno fondamentale della Kfor e della missione sullo stato di diritto (Eulex) guidata dall'Ue. Lo smantellamento dei posti di blocco finali è stato condotto in modo rapido, sicuro e protetto, per evitare incidenti e altri rischi per la sicurezza locale. (segue) (Alt)