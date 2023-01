Kosovo: domenica a Mitrovica la protesta dei serbi contro "il tradimento" di Vucic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata fissata per domenica 8 gennaio la manifestazione dei cittadini serbi che vivono nella parte settentrionale della città di Mitrovica, in Kosovo, per protestare contro "l'alto tradimento" del presidente serbo Aleksandar Vucic e le "torture, l'arricchimento incontrollato, le minacce e i ricatti" subiti dal gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo (Lista serba). Lo riporta l'agenzia di stampa serba "Fonet". Il rappresentante del Movimento per la difesa del Kosovo Nebojsa Jovic ha annunciato che sarà chiesto alle autorità di Belgrado di nominare un "negoziatore e rappresentante di Stato" in Kosovo il quale "rispetti soprattutto gli interessi sia della Serbia che dei serbi in Kosovo", e chieda "il ritiro di tutte le forze di polizia del nord che nel frattempo sono state dispiegate", nonché alla missione Nato Kfor di "non andare oltre il proprio mandato", ha sottolineato Jovic. Il partito politico serbo Dveri, che appoggia la protesta di domenica, ha chiesto al presidente serbo di congelare tutti i negoziati con Pristina e di concordare una nuova piattaforma per i negoziati, nonché di chiedere il trasferimento dei negoziati da Bruxelles al Consiglio di sicurezza dell'Onu fino a quando le richieste dei serbi non saranno esaudite. (Seb)