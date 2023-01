Somalia: collusione con Al Shabaab, aperta indagine su militari ai posti di blocco al Villa Rose Hotel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Somalia hanno aperto un'indagine sui militari arrestati perché sospettati di aver facilitato l'attacco compiuto a fine novembre da membri di Al Shabaab al Villa Rose Hotel di Mogadiscio, situato vicino al palazzo presidenziale e nel quale sono morte 15 persone. Lo ha dichiarato il primo ministro Hamza Abdi Barre. In un discorso trasmesso dall'emittente di Stato "Snbc", Barre ha spiegato che nell'ambito degli sforzi governativi in corso per accertare le responsabilità di quell'attacco, le autorità hanno arrestato i militari che presidiavano i posti di blocco di sicurezza vicino al palazzo presidenziale, sui quali pesa il sospetto di aver facilitato l'attacco con armi da fuoco e bombe fatte esplodere nelle vicinanze dell'hotel, frequentato abitualmente da funzionari. "Vogliamo che l'indagine si concluda con successo, ma voglio dirvi che tutti i sospettati sono stati arrestati e sono indagati", ha detto Barre. In precedenza il presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud aveva accusato le forze di sicurezza di aiutare i militanti a compiere attacchi complessi nella zona verde di Mogadiscio, compreso il perimetro di sicurezza del palazzo presidenziale. (segue) (Res)