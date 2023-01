Somalia: collusione con Al Shabaab, aperta indagine su militari ai posti di blocco al Villa Rose Hotel (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco al Villa Rose Hotel, che ha visto una rapida risposta da parte delle forze di sicurezza, è avvenuto due giorni dopo un’operazione su larga scala condotta dall’esercito somalo contro Al Shabaab nel centro del Paese, nella quale sono stati uccisi almeno 100 combattenti, tra cui 10 capi milizia. Fra le vittime dell’hotel, frequentato da politici e situato nei pressi della presidenza somala, ci sono state anche due persone con doppia cittadinanza somala e britannica, il ministro della Sicurezza Ahmed Mohamed Doodishe è rimasto ferito mentre il ministro per l’Ambiente Adam Haw Hirsi e quello della Pesca e delle risorse marittime Ahmed Hassan Adan sono stati tratti in salvo. Funzionari governativi sono riusciti a scappare dalle finestre dell’hotel. A fine agosto Al Shabaab aveva già preso di mira l’hotel Hayat, un’altra struttura frequentata da politici e diplomatici internazionali, in un attacco durato oltre 30 ore nel quale sono morte 21 persone ed altre 117 sono rimaste ferite. L’assalto all’hotel Hayat era stato il primo di questo tipo da quando il presidente Hassan Sheikh Mahmoud è entrato in carica a maggio scorso, dichiarando nei primi mesi di voler imbastire “una guerra senza quartiere” contro Al Shabaab. (Res)