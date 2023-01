Pd: Orlando, costituente accantonata, candidati facciano proposte su problemi di italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il combinato disposto. Tra le ragioni per le quali ritenevo necessario un passaggio costituente c’era anche il timore di una competizione congressuale poco legata alle questioni di merito che il Pd deve affrontare nella quotidianità", scrive su Facebook il deputato del Partito democratico ed ex ministro del Lavoro, Andrea Orlando. L’identità "non è un fatto astratto osserva -. È il presupposto con il quale si guardano e si valutano le cose che avvengono attorno a noi. La costituente mi pare sostanzialmente accantonata. Tra affermazioni di intangibilità dello spirito del Lingotto (il dogmatismo dei liberal-democratici potrebbe apparire un ossimoro), minacce di scissione (il Pd è un progetto totalmente riuscito, per questo si sono tenuti nel cassetto un altro simbolo), evocazioni di quella di Livorno (conoscendo ed apprezzando l’umorismo di Arturo Parisi ho riso per ore alla sovrapposizione tra i profili di Franceschini e Letta e quelli di Gramsci e Bordiga), i saggi chiamati alla riscrittura della carta fondamentale si sono ritrovati nella condizione dei rappresentanti di aspirapolveri alla porta delle famiglia: 'no grazie non ci occorre abbiamo già tutto'. Con la particolarità che nel caso era la famiglia ad aver fatto la convocazione. Fatto sta che l’invocata competizione si è aperta", rileva Orlando. (segue) (Rin)