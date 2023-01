Pd: Orlando, costituente accantonata, candidati facciano proposte su problemi di italiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I candidati muovono i primi passi e fisiologicamente parlano più alle truppe che devono mobilitare che al Paese. Il dibattito sulla legge di bilancio ha consentito all’opposizione di stare in qualche modo sui problemi degli italiani. Finito quel passaggio, i messaggi del Pd sono diventati i seguenti: difesa della Lagarde dagli attacchi di Crosetto; stigmatizzazione dello spoil system selvaggio praticato dal governo; scontro, a suon di batterie contrapposte, sulla data e il metodo di votazione alle primarie. Alcune di queste cause, a mio avviso, sono nobili, altre meno, nessuna mi pare parli alle speranze, alle preoccupazioni o alle passioni degli italiani", continua Orlando. "Quanto può reggere questo scarto in una situazione così difficile? Non credo molto. Per questo rivolgo un appello ai candidati. Fate delle proposte a proposito delle questioni che riguardano gli italiani. L’onere non è solo vostro, ma in questo momento è prevalentemente vostro per ovvie ragioni politiche e comunicative conseguenti al percorso nei fatti scelto. Parlate delle bollette, dei salari, della casa, del collasso della sanità in molte Regioni italiane, delle difficoltà dei pendolari, dei cambiamenti climatici, persino del campionato di calcio. E provate a fare delle proposte anche correndo il rischio di vedere qualche sopracciglio alzato. Riconoscere il problema è già un passo importante. A questo punto, dalla vostra capacità di cimentarvi quanto più rapidamente possibile con tutto questo dipende in gran parte la tenuta del Pd". (Rin)