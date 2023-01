Roma: Assessore Mobilità, sassi contro bus Atac, delocalizzare campo rom Magliana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo costretti ancora una volta a denunciare la situazione del campo rom di Via Candoni a Magliana. Nonostante i ripetuti accessi e censimenti delle forze dell'ordine, ieri sera tre vetture Atac sono state bersagliate con sassi e messe fuori servizio. L'altro ieri sera altri quattro bus. Si tratta peraltro di tutte vetture nuove". Lo dichiara in una nota Eugenio Patanè, Assessore alla Mobilità di Roma Capitale. "La situazione - aggiunge Patanè - non cambia ed è pericolosa, l'unica soluzione è delocalizzare quel campo rom che, come sostenuto più volte anche da Questore, Prefetto e Comandante dei Carabinieri, non può stare accanto ad un obiettivo sensibile perché i suoi abitanti hanno dimostrato a più riprese di non essere persone civili. È sempre più urgente arrivare dunque alla delocalizzazione del campo rom perché la situazione non è più sostenibile sotto tutti i punti di vista: economico, sociale, operativo e soprattutto perché viene messa a repentaglio la sicurezza degli operai e degli autisti". (Com)