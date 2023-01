Bielorussia: Lukashenko, garantirò che il Paese viva in pace e armonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader bielorusso, Aleksander Lukashenko, ha affermato che farà di tutto "per garantire che il Paese viva in pace e armonia. Lukashenko ha parlato nel corso di una visita al Convento di Santa Elisabetta per il Natale ortodosso. “Voglio assicurarvi che io personalmente, in qualità di comandante in capo e capo dello Sato, farò di tutto affinché la nostra Bielorussia viva in pace e armonia", ha detto Lukashenko, ripreso dall'ufficio stampa presidenziale. (Rum)