Egitto: presidente Al Sisi lancia appello contro le discriminazioni

- Il presidente dell’Egitto Abdel Fattah al Sisi ha invitato la popolazione egiziana a rimanere unita e ha messo in guardia contro qualsiasi tipo di discriminazione. È quanto emerso durante il discorso del presidente pronunciato in occasione della messa del Natale della chiesa copta ortodossa nella cattedrale della natività di Cristo, costruita nella nuova capitale amministrativa, presieduta da papa Tawadros II, papa di Alessandria e patriarca della sede di San Marco. “La popolazione in Egitto è spaventata e per questo vorrei pronunciare parole rassicuranti”, ha proseguito Al Sisi, spiegando che il Paese delle piramidi “non ha nessuna intenzione di vendere il Canale di Suez”. “Dopo questa crisi economica il mondo sarà diverso e molti Paesi ne risentiranno se la guerra in Ucraina non dovesse fermarsi”, ha concluso Al Sisi, invitando la popolazione “a rimanere unita di fronte alle difficoltà”.(Cae)