Tricolore: Carè (Pd), per chi vive all'estero è abbraccio d'onore

Deputato del Partito Democratico

21 luglio 2021

- "La bandiera italiana, simbolo d’identità, compie oggi 226 anni. Nel Tricolore gli italiani hanno sempre visto riflettersi la loro storia comune. La bandiera è un testimone che viene passato di generazione in generazione per riaffermare i valori della nostra identità. I cittadini Italiani guardano con rispetto al Tricolore, animati da sentimenti di onore e lealtà. I cittadini Italiani all’estero, ancora di più, vi si avvolgono per sentire la forza delle radici, l’abbraccio della terra natia, l’orgoglio dell’appartenenza, la nostalgia di casa. Buona Festa del Tricolore a tutti". Lo afferma Nicola Carè, deputato del Pd eletto all’estero. (Rin)