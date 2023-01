Tricolore: Ciriani, è il simbolo più alto dell’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Davanti al nostro Tricolore ognuno di noi si sente prima di tutto e soprattutto italiano. La nostra bandiera ci rappresenta nel mondo, è il simbolo più alto dell’Italia, ha attraversato la storia del nostro Paese e ci ha unito anche nei momenti più difficili", scrive su Facebook il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, che aggiunge: "E' per me un onore oggi rappresentare il governo alla cerimonia per il 226mo anniversario del Tricolore a Reggio Emilia". (Rin)