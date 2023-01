Autostrade: chiusure notturne su A1 diramazione Roma Nord in entrata svincolo Settebagni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla D18 Diramazione Roma nord della A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ripristino del sottovia "Ferrovia Roma-Firenze - Salaria" sarà chiuso lo svincolo di Settebagni, in entrata verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), nei seguenti giorni e orari. Nelle tre notti di martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 gennaio, con orario 21:00-5:00. Chiusura anche nelle due notti di venerdì 13 e sabato 14 gennaio, con orario 22:00-5:00. In alternativa si consiglia di percorrere la SS4 Salaria verso Roma e seguire le indicazioni per il G.R.A. (Rer)