Ucraina: a marzo riunione ministri Giustizia a Londra su sostegno Cpi per indagine su crimini di guerra

- Il Regno Unito ospiterà a marzo una riunione dei ministri della Giustizia di diversi Paesi per discutere il sostegno pratico alla Corte penale internazionale (Cpi) per investigare sui crimini di guerra in Ucraina. L'incontro si terrà a Lancaster House, a Londra, presieduto dal vicepremier britannico Dominic Raab e dalla ministra per la Giustizia e la sicurezza dei Paesi Bassi, Dilan Yesilgoz-Zegerius, come ha reso noto il governo britannico. L'incontro si concentrerà su come i vari Paesi possano fornire ulteriore aiuto alla Cpi. La riunione "mira ad aumentare il sostegno finanziario e pratico globale offerto alla Cpi e coordinare gli sforzi per garantire che abbia tutto ciò di cui ha bisogno per svolgere indagini e perseguire i responsabili", ha affermato il governo britannico.(Rel)