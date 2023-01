Pomezia: 859 famiglie beneficiarie del nuovo avviso buoni spesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 859 i beneficiari dei buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, assegnati con avviso pubblico del 2 dicembre 2022. Un contributo economico straordinario una tantum per complessivi 199.545 euro, deciso dall’Amministrazione commissariale in favore di nuclei familiari in estremo disagio economico. I buoni possono essere spesi dal 5 gennaio nelle modalità previste dall’avviso. “Un piccolo aiuto concreto per chi è in ristrettezza economica. – dichiara in una nota il Commissario straordinario Giancarlo Dionisi - Il senso di comunità deve essere ancora più forte e sentito in periodi difficili come quelli che stiamo vivendo e la scelta di erogare aiuti va in questa direzione: è un segnale di vicinanza che va oltre il contributo economico. Un contributo che è il frutto di una attenta e oculata gestione delle risorse che ci ha indotti a destinare alle persone anche i risparmi conseguiti dalla scelta di non installare le luminarie natalizie lungo le strade del Comune. Sono le persone la nostra priorità, tengo a ribadirlo. Un ringraziamento speciale va agli uffici che hanno accelerato la lavorazione delle pratiche riuscendo ad assicurare l’erogazione in anticipo sui tempi previsti inizialmente, entro fine gennaio”. (Com)