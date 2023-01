Roma: Celli (Pd), solidarietà a carabinieri aggrediti a Tor Bella Monaca, mai abbassare guardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli esprime solidarietà ai carabinieri aggrediti in via Scozza a Tor Bella Monaca mentre stavano intervenendo per bloccare una lite in strada. "Ferma condanna per quanto accaduto - scrive in una nota Celli -. Un episodio che conferma ancora una volta che non dobbiamo mai abbassare la guardia nella lotta all'illegalità e nel percorso per rendere sempre più sicure le strade e i quartieri della nostra città. Un'azione che richiede misure incisive e un impegno sinergico e costante. Un obiettivo prioritario della nostra amministrazione, da realizzare anche attraverso iniziative per dare opportunità e alternative concrete ai giovani e in particolar modo nelle aree più sensibili del territorio. Per un reale riscatto e un cambio culturale. Vicinanza, dunque, e un sincero riconoscimento alle forze dell'ordine che quotidianamente, giorno e notte, svolgono un lavoro prezioso, dal centro alla periferia, sempre al nostro fianco". (Com)