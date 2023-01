Tricolore: Ruspandini (Fd'I), valorizzare e amare sempre più questo simbolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tricolore simbolo di identità e di orgoglio nazionale, di storia, di tradizione, di unità e di appartenenza. È di tutti gli italiani. Ci sia sempre più attenzione nelle scuole e nelle sedi istituzionali alla nostra bandiera come avviene per i simboli in tutti i Paesi del mondo. Oggi è la Festa del Tricolore e Fratelli d'Italia ritiene necessario valorizzare e amare sempre più questa bandiera, memoria del sangue dei nostri antenati e ricordo dell'Italia che fu, che è e che sarà". Lo dichiara il vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Massimo Ruspandini.(Rin)