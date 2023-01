Tricolore: Perego, Giornata nazionale della bandiera 226 anni di valori fondamentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Duecentoventisei anni fa nacque la nostra bandiera, simbolo dell'unità nazionale. Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, secondo quanto riferito da un comunicato. “Oggi, come ieri, dobbiamo essere ispirati dal simbolo che rappresenta per continuare a rendere l'Italia sempre più protagonista nel mondo mantenendo saldi i valori cardine di libertà, solidarietà e uguaglianza! Per i nostri giovani e per il nostro futuro!", ha concluso il sottosegretario.(Com)