© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il video e le foto della bambina di 2 anni avvolta in un giaccone rosa che varca la soglia del carcere per andare a trovare la mamma detenuta sono da pelle d'oca. Il segno che i media non si fermano di fronte a niente. E il diritto di cronaca non c'entra un tubo". Lo scrive su Twitter Enrico Costa, vicesegretario di Azione e presidente della Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio. (Rin)