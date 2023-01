Roma: 11 persone arrestate per droga durante controlli di Capodanno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In via Mezzenile, zona La Storta, i militari a seguito di un controllo hanno arrestato un cittadino albanese di 27 anni, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso con addosso circa 5 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma contante di 1140 euro, ritenuto provento della pregressa attività di spaccio. I carabinieri di Piazza Dante nell’effettuare un controllo all’interno di un bar di via dell’Esquilino, hanno proceduto al controllo anche di un cittadino senegalese di 23 anni, notato in atteggiamento sospetto, senza fissa dimora e con precedenti, trovato in possesso di una dose di crack di 1,5 grammi nascosta negli slip. Il giovane è stato arrestato e la droga è stata sequestrata assieme alla somma contante di 560 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. (segue) (Rer)