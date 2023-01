Roma: 11 persone arrestate per droga durante controlli di Capodanno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 32enne romano, che viaggiava in sella al suo scoter è stato fermato dai carabinieri nel corso di un posto di controllo e trovato in possesso di un involucro contenente 11 grammo di hashish. A casa dell’uomo i militari hanno poi rinvenuto ulteriori 5 grammo della medesima sostanza, una dose di cocaina e 2 bilancini di precisione. In via Gorlago, i militari hanno arrestato un cittadino del Gambia di 27 anni, senza fissa dimora e con precedenti, bloccato mentre cedeva un involucro di eroina di 1,3 grammi ad un romano, che è stato poi identificato e segnalato quale assuntore. A seguito della perquisizione personale, il 27enne è stato trovato in possesso di ulteriori 29 involucri di eroina del peso di circa 45 grammi. In manette è finita anche una 42enne romana, con precedenti, notata mentre cedeva dello stupefacente ad un acquirente che è stato identificato e segnalato come assuntore. A seguito della perquisizione personale e domiciliare, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 2 grammi di cocaina, 3 bilancini e oltre 1000 euro in contanti. (segue) (Rer)