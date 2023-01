Roma: 11 persone arrestate per droga durante controlli di Capodanno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In manette anche un 49enne romano arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro perché trovato in possesso di 7 g di cocaina. Infine, in via Gioberti, i militari hanno arrestato in flagranza di reato, un 23enne egiziano, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso a cedere dello stupefacente ad una persona identificata e segnalata. Sequestrate in totale 2 dosi di hashish del peso di 3 grammi circa e la somma contante di circa 140 euro, provento della pregressa attività illecita. Tutti gli arresti sono stati convalidati. (Rer)