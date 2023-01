Usa-Messico: Blinken da lunedì a Città del Messico, parteciperà a vertice dei leader nordamericani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Segretario di Stato Usa Antony Blinken si recherà a Città del Messico, in Messico, il 9 e 10 gennaio per unirsi al presidente Joseph Biden al decimo vertice dei leader nordamericani. Lo riferisce il dipartimento di Stato. Il presidente Biden e il segretario Blinken incontreranno il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador e il primo ministro canadese Justin Trudeau per discutere dell'approfondimento e dell'espansione della nostra cooperazione in materia di sicurezza e del partenariato economico, nonché del crescente coordinamento su questioni globali e regionali. Il segretario Blinken, prosegue la nota, parlerà anche con il ministro degli Esteri messicano Marcelo Ebrard e il ministro degli Esteri canadese Mélanie Joly sul lavoro in corso "per migliorare la competitività nordamericana; affrontare il cambiamento climatico; promuovere una gestione umana della migrazione nella regione; migliorare la salute pubblica; rafforzare la sicurezza dei cittadini; promuovere la diversità, l'equità e l'inclusione".Riquadri laterali (Was)