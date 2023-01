Iraq: Corte suprema emette mandato di arresto per ex presidente Usa Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema dell’Iraq ha emesso un mandato di arresto per l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump per aver ordinato l’uccisione del generale Qassem Soleimani, comandante della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione islamica iraniani e di Abu Mahdi al Muhandis, vice comandante delle Unità di mobilitazione popolare (Pmu) sciite irachene, uccisi il 3 gennaio 2020 presso l'aeroporto della capitale Baghdad da un drone statunitense. Lo riferisce l’emittente “Kurdistan 24”, citando una fonte giudiziaria. In precedenza, anche l'Iran ha emesso un mandato di arresto per l'ex presidente degli Stati Uniti. (segue)